Jussey Haute-Saône Jussey EUR Le samedi 7 mai, de 10h à 17h, aura lieu au gymnase de Jussey, le Printemps du livre Jeunesse.

Au programme : rencontre avec des auteurs, salon d’éditeurs et librairies, expositions, ateliers pour toute la famille, concours…

Ouvert à tous, entrée gratuite.

