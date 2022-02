Printemps du folk Salle de la Cerisaie,Longecourt en Plaine (21), 19 mars 2022, .

Printemps du folk

Salle de la Cerisaie, Longecourt en Plaine (21), le samedi 19 mars à 09:00

**Stage de pratique instrumentale** **Pratique i****nstrumentale** Se perfectionner ou se former à un instrument (accordéon diatonique, harpe, violon, cornemuse…). Ces ateliers seront organisés si un nombre suffisant de stagiaires est inscrit. À ce jour : – accordéon diatonique initiation et débutant avec **Bernard Gugger** (Duo Dia-Tonique, tradi-danses) ; – accordéon perfectionnement avec **Fred Sonnery** (Les poules à facettes); – cornemuse initiation et débutant avec **Sof** ; – vielle initiation et débutant avec **Dominque Mercier** ; – répertoires et musiques partagés (*partager un temps de jeux de différents airs communs aux stagiaires, é**changer sur les répertoires de chacun(e)s*). *Pour la plupart de ces ateliers, il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique (travail d’oreille et tablatures).* **Programme** – 9h00 – accueil café offert – 9h30 – 12h00 : première partie du stage ; – 12h00 – 14h00 : apéro offert par tradi-danses – repas tiré du sac et mis en commun – possibilité de buvette ; – 14h00 – 17h30 : deuxième partie du stage ; – 18h00 – 19h00 : concert de présentation des airs travaillés par les stagiaires – 19h00 – 20h00 : repas tiré du sac et mis en commun ; – 21h00 – 24h00 : petit bal folk avec les stagiaires en première partie puis « **Duo Dia-Tonique** ». Si vous êtes intérésssé, télchargez [le flyer/fiche d’inscription](http://tradi-danses.org/IMG/pdf/flyer_stage2022.pdf). *source : événement [Printemps du folk](https://agendatrad.org/e/35316) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Duo -DIA- TONIQUE

