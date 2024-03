Printemps du film engagé Marseille, vendredi 12 avril 2024.

Printemps du film engagé Marseille Bouches-du-Rhône

Le printemps du film engagé pour découvrir le cinéma autrement pendant une semaine.

Une semaine de films documentaires et de fictions précédés d’un court-métrage Primitivi et suivis d’un débat.



Une semaine de films, d’échanges et de débats autour de thématiques contemporaines de la vie sociale et politique.



Pour sa 8e édition parrainée par le poète et essayiste palestinien, Elias Sanbar, le Printemps du film engagé est à Marseille du vendredi 12 avril au vendredi 19 avril 2024 une semaine de films documentaires et de fictions précédés d’un court-métrage et suivis d’un débat.



Pour la première fois, une soirée prélude aura lieu le vendredi 5 avril à Aix-En Provence en partenariat avec l’Institut de l’Image.



Sur la thématique Faire monde dans un monde défait ! , nous vous proposons des films bouleversants, révoltants, inspirants, et qui invitent à se rassembler, penser, lutter afin de faire et refaire le monde.



En collaboration étroite avec les salles de Cinéma Le Gyptis, Cinéma les Variétés, Vidéodrome 2, l’Alhambra, l’Alcazar, et La Baleine Marseille.

Et cette année avec la complicité du Festival AFLAM, du Festival Vrai de Vrai, de Primitivi, Instants Vidéo Numériques et poétiques, la Libraire Transit, La Réserve à Bulles, et le soutien de l’Université Populaire Marseille métropole, des Amis du Monde Diplomatique, ATTAC, Radio Zinzine, Radio Galère, Ventilo, et bien d’autres ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-19

Cinéma Le Gyptis, Cinéma les Variétés, Vidéodrome 2, l’Alhambra, l’Alcazar, et La Baleine Marseille.

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Printemps du film engagé Marseille a été mis à jour le 2024-03-25 par Ville de Marseille