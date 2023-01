Printemps du film engagé Marseille Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Printemps du film engagé Marseille, 31 mars 2023, Marseille Marseille. Printemps du film engagé Cinéma Le Gyptis, Cinéma les Variétés, Vidéodrome 2, la Casa Consolat, l’Alcazar, l’Alhambra et La Baleine Marseille. Marseille Bouches-du-Rhône

2023-03-31 – 2023-04-08 Marseille

Bouches-du-Rhône Marseille Une semaine de films documentaires et de fictions précédés d’un court-métrage Primitivi et suivis d’un débat.



Une semaine de films, d’échanges et de débats autour de thématiques contemporaines de la vie sociale et politique.



Pour sa septième édition, le « Printemps du film engagé » est à Marseille du vendredi 31 mars au vendredi 7 avril 2023.



En collaboration étroite avec les salles de Cinéma Le Gyptis, Cinéma les Variétés, Vidéodrome 2, la Casa Consolat, l’Alcazar, l’Alhambra et La Baleine Marseille.

Et avec la complicité de l’Université Populaire Marseille métropole, du Ravi, des Amis du Monde Diplomatique, ATTAC, France Amérique latine, et bien d’autres ! Le printemps du film engagé pour découvrir le cinéma autrement pendant une semaine. Printemps du film engagé Marseille

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Cinéma Le Gyptis, Cinéma les Variétés, Vidéodrome 2, la Casa Consolat, l’Alcazar, l’Alhambra et La Baleine Marseille. Marseille Bouches-du-Rhône Ville Marseille Marseille lieuville Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Marseille Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-marseille/

Printemps du film engagé Marseille 2023-03-31 was last modified: by Printemps du film engagé Marseille Marseille 31 mars 2023 Bouches-du-Rhône Cinéma Le Gyptis Cinéma les Variétés la Casa Consolat l’Alcazar l’Alhambra et La Baleine Marseille. Marseille Bouches-du-Rhône marseille Marseille, Bouches-du-Rhône Vidéodrome 2

Marseille Marseille Bouches-du-Rhône