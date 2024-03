Printemps du département / Sortie Nature Les passes à poissons Bourdon, dimanche 24 mars 2024.

Site du Pendu, Visite commentée

Du saumons atlantique à Amiens, un poisson qui doit remonter la Somme pour se reproduire.

Les passes à poissons jouent un rôle primordial pour restaurer la continuité écologique et ainsi permettre aux poissons de réaliser leur cycle biologique, indispensable pour la préservation de la vie piscicole.

En effet 8 espèces sur 9 de poissons migrateurs présents en France, ont un statut défavorable de conservation suivant la classification de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). L’Anguille et la grande Alose sont même en danger critique d’extinction mais on a de la chance de pouvoir en observer dans la Somme et à Amiens grâce à un système de vidéo-comptage.

Venez découvrir cet outil, la rivière à macro plot qui permet d’assurer la migration des poissons et enfin l’écluse St Maurice, à travers une balade autour de l’enjeu de la continuité écologique.

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24

2 quai de la passerelle

Bourdon 80000 Somme Hauts-de-France

