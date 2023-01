Printemps du Cru Viré-Clessé Viré Viré Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Saône-et-Loire Après une mise en sommeil, le Printemps du Cru Viré-Clessé revient les 15 & 16 avril 2023 ! Une formule qui n’a pas pris une ride : permettre aux amateurs de Viré-Clessé d’aller de cave en cave et de rencontrer ceux qui le font ! Animations, points de restauration et bien entendu dégustations dans les domaines participants sont au programme. Vivement le printemps ! C’est avec la création de l’appellation que nait en 1999 le tout 1er Printemps du Cru Viré-Clessé.

Soucieux de faire découvrir la plus jeune appellation du Mâconnais, les producteurs ont imaginé un concept de « portes ouvertes » généralisé à l’ensemble des vignerons de l’appellation sur les communes de Viré et de Clessé. Dès la première édition, et bien avant que le développement de l’œnotourisme ne se généralise, le Printemps du Cru Viré-Clessé rencontre un véritable succès auprès des visiteurs, conquis par cette immersion au cœur du vignoble. Depuis, chaque année le 3e week-end d’avril, les producteurs de l’appellation ouvrent les portes de leurs caves et donnent rendez-vous à plus de 3 000 visiteurs, dont beaucoup sont des fidèles de la manifestation. Après 3 années d’absence dues à la crise sanitaire, c’est avec enthousiasme et détermination qu’un groupe de jeunes vigneronnes et vignerons on prit le relais pour faire perdurer cette tradition ! contact@vireclesse.fr +33 3 85 35 85 07 https://vireclesse.fr/ Viré

