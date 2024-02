Printemps du Cru Viré-Clessé Le Bourg Clessé, samedi 20 avril 2024.

Printemps du Cru Viré-Clessé Le Bourg Clessé Saône-et-Loire

Après une mise en sommeil, le Printemps du Cru Viré-Clessé fera son grand retour les 15 et 16 avril 2023 ! Une formule qui n’a pas pris une ride permettre aux amateurs de Viré-Clessé d’aller de cave en cave et de rencontrer ceux qui le font, à travers un concept de portes ouvertes généralisé à l’ensemble des vignerons de l’appellation. Animations, points de restauration et bien entendu dégustations dans les domaines participants sont au programme… Vivement le printemps ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Le Bourg Au cœur des villages de Viré et de Clessé

Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@vireclesse.fr

