PRINTEMPS DU CINEMA Saint-Chély-d’Apcher, dimanche 24 mars 2024.

PRINTEMPS DU CINEMA Saint-Chély-d’Apcher Lozère

En 2024, Le Printemps du Cinéma revient comme un rendez-vous incontournable et majeur de l’année cinématographique,

permettant à tous les spectateurs de profiter en famille, entre amis ou en solo de l’expérience de la salle de cinéma, à un tarif u…

En 2024, Le Printemps du Cinéma revient comme un rendez-vous incontournable et majeur de l’année cinématographique,

permettant à tous les spectateurs de profiter en famille, entre amis ou en solo de l’expérience de la salle de cinéma, à un tarif unique et exceptionnel de 5€ pendant 3 jours, du 24 au 26 mars. La vie de ma mère, Black tea (vostfr), Comme un fils, Chasse gardée, Une vie et La promesse verte en avant-première nationale, il y en a pour tous les goûts !

Retrouvez les horaires des films sur le programme du cinéma et profitez du tarif avantageux à 5€ la séance. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-26

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

L’événement PRINTEMPS DU CINEMA Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-03-04 par 48 OT Margeride en Gevaudan