2022-03-20 – 2022-03-22

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 4 Retrouvons-nous enfin pour partager ensemble nos émotions et vivre l’expérience unique de la salle de cinéma !



Du dimanche 20 au mardi 22 mars 2022 inclus, les cinémas seront très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 4 € la séance.



