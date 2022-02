Printemps du Cinéma Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Printemps du Cinéma Dinard, 20 mars 2022, Dinard.

2022-03-20 – 2022-03-22

Dinard Ille-et-Vilaine Pour cette nouvelle édition du Printemps du Cinéma, les séances sont à 4 euros chacune pendant 3 jours ! Du dimanche 20 au mardi 22 mars 2022 +33 2 99 88 17 93 https://www.emeraude-cinemas.fr/dinard/ Pour cette nouvelle édition du Printemps du Cinéma, les séances sont à 4 euros chacune pendant 3 jours ! Du dimanche 20 au mardi 22 mars 2022 Dinard

