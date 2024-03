Printemps du champagne Trélou-sur-Marne, vendredi 12 avril 2024.

Printemps du champagne Master Class et exposition de peintures exceptionnelle de Marie-Celine Audigane et Stéphanie Davernon

Pour les curieux et amateurs de Champagne, dans le cadre du « Printemps des Champagnes », nous aurons l’honneur de vous inviter à une Master Class spéciale monocépages.

Cette soirée vous permettra de découvrir les Artistes remarquables, les Champagnes exceptionnels et aussi la dynamique de la Maison Météyer. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12 21:00:00

39 Rue de l’Europe

Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France

