Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux vous convient au Printemps des Vins de Blaye ! —————————————————————————————————————————— Le temps d’un week-end ensoleillé, vous avez rendez-vous au cœur de la majestueuse Citadelle de Blaye, classée à l’UNESCO, pour profiter du plus grand événement œnologique de l’année. **Des moments d’échange avec les vignerons** Installés derrière leur barrique, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux se feront un plaisir de vous faire déguster leurs vins et répondront à toutes vos questions, en toute convivialité. **Des animations ludiques et variées !** Le Printemps des Vins de Blaye vous propose diverses animations inédites et ludiques afin de découvrir le monde du vin : atelier initiation à la dégustation, quiz oenologique, démonstrations de vols de rapaces, balade sur l’Estuaire en bateau, balade dans le vignoble en petit train, visite de la Citadelle… Tous les moyens sont bons pour découvrir ou redécouvrir les vins et les paysages de notre appellation. En vous munissant d’un billet, accédez à l’ensemble des dégustations et aux nombreuses animations. Billets en préventes (7 € avec verre de dégustation inclus et accès à l’événement les deux jours ou 15 € avec transport au départ de Bordeaux en bus) : [[https://bit.ly/billetterie-printemps-des-vins-2022](https://bit.ly/billetterie-printemps-des-vins-2022)](https://bit.ly/billetterie-printemps-des-vins-2022)

