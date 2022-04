Printemps des Saveurs Semblançay Semblançay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Semblançay Indre-et-Loire La municipalité organise la première édition de son Marché de Producteurs le Samedi 30 Avril.

Retrouvez le marché « Printemps des Saveurs » dans le jardin du Lavoir de Semblancay. Les producteurs locaux seront au rendez-vous: Viticulteurs, Fromager, Maraîcher, Apiculteur, Ostréiculteur, Héliciculteur, Brasseur, Confiturière, Meunerie, Traiteur et Rôtisseur. Restauration possible sur place. Venez à la rencontre de nos producteurs Samedi 30 Avril au Jardin du Lavoir.

+33 2 47 29 86 86 https://semblancay.com/le-printemps-des-saveurs

Mairie de Semblançay

