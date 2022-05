Printemps des puppets Redon, 18 juin 2022, Redon.

Printemps des puppets Redon

2022-06-18 – 2022-06-18

Redon Ille-et-Vilaine

A l’occasion de la deuxième édition du printemps des puppets, le collectif la Dynamo ouvre les portes de la Bank, lieu de création et d’exposition de marionnettes. On t’a vu sur la pointe, It’s tÿ Time, Rouge Bombyx et Drolatic Industry, 4 compagnies de marionnettes, 4 univers singuliers.

On vous y attend !

Le samedi 18 juin de 16h30 à 18h30

Le dimanche 19 juin de 11h30 à 13h30

Lieu : 7 rue des Douves 35600 REDON

Tarif : Gratuit

Pour cette deuxième édition du printemps des puppets, le collectif La Dynamo se jouera des contraintes pour donner vie à quatre petites formes marionnettiques. Celles-ci auront été créées dans quatre établissements scolaires, par 10 artistes d’univers différents.

Vous êtes donc conviés à assister à ces surprises marionnettiques ainsi qu’à une conférence Oumapienne !

Le samedi 18 juin de 20h à 22h30

Le dimanche 19 juin de 15h à 17h

Lieu : 1 Quai Surcouf 35600 REDON

Tarif : Payant, tarif de base : 8€, tarif réduit 6€

contact@la-dynamo.fr +33 7 62 41 47 72 http://www.la-dynamo.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-10 par