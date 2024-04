Printemps des P’tits Imphycois Salle des fêtes Imphy, samedi 6 avril 2024.

Printemps des P’tits Imphycois Salle des fêtes Imphy Nièvre

Fort du succès de sa 1ère édition, le Printemps des P’tits Imphycois revient pour la 2ème année consécutive !

Porté par la Ville d’Imphy et VYV 3 Bourgogne avec le soutien et la participation de nombreux partenaires, ce salon est dédié aux enfants de 0 à 6 ans dont le but est de susciter dès le plus jeune âge l’envie d’ouvrir un livre et d’avoir le plaisir de la lecture sous toutes ses formes contes et comptines, ateliers de création et sensoriels, espaces de lecture libre, séances de lectures à voix haute…

Visite et temps officiel en présence de Régine ROY, Maire d’Imphy, à 12 heures EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Salle des fêtes Rue Paul Vaillant Couturier

Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Printemps des P’tits Imphycois Imphy a été mis à jour le 2024-04-02 par 58_OT SUD NIVERNAIS