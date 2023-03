Printemps des producteurs locaux de Bischwiller Bischwiller Catégories d’Évènement: 67240

67240 la Ville de Bischwiller, en partenariat avec les commerçants du marché hebdomadaire des producteurs locaux, vous invite à fêter leur « Printemps ».

Pour l’occasion, chaque exposant proposera une loterie. Le principe est simple, pour tout achat effectué à un étal (quel qu’en soit le montant), vous pourrez tirer au sort un billet de loterie indiquant si vous avez gagné ou pas un lot. En cas de billet gagnant, votre commerçant vous remettra immédiatement le lot. À chaque stand, vous aurez en moyenne 1 chance sur 10 de remporter une surprise.

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir ce marché convivial, constitué d’une douzaine d’étals : divers fruits et légumes, boucherie-charcuterie-traiteur, produits avicoles, miel, olives- condiments et fruits secs, traiteur asiatique, fromagerie, boulangerie-viennoiseries, traiteur alsacien, poissonnerie, savonnerie et divers produits d’entretien et d’hygiène naturels. la Ville de Bischwiller, en partenariat avec les commerçants du marché hebdomadaire des producteurs locaux, vous invite à fêter leur « Printemps » Bischwiller

