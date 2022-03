Printemps des poètes : Voix récentes – Lectures petit-déjeuner Monterfil Monterfil Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Monterfil

Printemps des poètes : Voix récentes – Lectures petit-déjeuner Monterfil, 26 mars 2022, Monterfil. Printemps des poètes : Voix récentes – Lectures petit-déjeuner Médiathèque Allée du Pâtis Monterfil

2022-03-26 – 2022-03-26 Médiathèque Allée du Pâtis

Monterfil Ille-et-Vilaine Monterfil Pour la circonstance de ce nouveau Printemps des Poètes, Dixit Poétic a fait le choix de donner voix à trois poètes nouvellement apparues dans le paysage poétique contemporain, des voix récentes de la poésie vivante : Margaux Frasca, Julia Lepère, Sandra Lillo. Elles n’ont publié qu’un seul livre, voire deux (ou quelques textes diffusés confidentiellement), mais leur dernier n’est pas passé inaperçu au regard des lecteurs de poésie et de la critique littéraire. Nous vous invitons à les découvrir et, ce faisant, les soutenir. Une fois n’est pas coutume, c’est au réveil, ou peu après le réveil, que les trois poètes vous liront des extraits de leur dernier livre, qui peut-être aussi leur premier, ou à peu près. Cela se passera autour d’un petit-déjeuner offert par la médiathèque de Monterfil. Lecture gratuite et petit-déjeuner offert +33 2 99 07 95 35 https://dixitpoetic.fr/ Pour la circonstance de ce nouveau Printemps des Poètes, Dixit Poétic a fait le choix de donner voix à trois poètes nouvellement apparues dans le paysage poétique contemporain, des voix récentes de la poésie vivante : Margaux Frasca, Julia Lepère, Sandra Lillo. Elles n’ont publié qu’un seul livre, voire deux (ou quelques textes diffusés confidentiellement), mais leur dernier n’est pas passé inaperçu au regard des lecteurs de poésie et de la critique littéraire. Nous vous invitons à les découvrir et, ce faisant, les soutenir. Une fois n’est pas coutume, c’est au réveil, ou peu après le réveil, que les trois poètes vous liront des extraits de leur dernier livre, qui peut-être aussi leur premier, ou à peu près. Cela se passera autour d’un petit-déjeuner offert par la médiathèque de Monterfil. Lecture gratuite et petit-déjeuner offert Médiathèque Allée du Pâtis Monterfil

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de Tourisme de Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Monterfil Autres Lieu Monterfil Adresse Médiathèque Allée du Pâtis Ville Monterfil lieuville Médiathèque Allée du Pâtis Monterfil Departement Ille-et-Vilaine

Monterfil Monterfil Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monterfil/

Printemps des poètes : Voix récentes – Lectures petit-déjeuner Monterfil 2022-03-26 was last modified: by Printemps des poètes : Voix récentes – Lectures petit-déjeuner Monterfil Monterfil 26 mars 2022 ille-et-vilaine Monterfil

Monterfil Ille-et-Vilaine