Printemps des Poètes Villeneuve-sur-Yonne, 18 mars 2022, Villeneuve-sur-Yonne.

Printemps des Poètes Villeneuve-sur-Yonne

2022-03-18 – 2022-03-22

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne

EUR 0 0 La nouvelle édition du Printemps des poètes, dispositif national ayant pour but de sensibiliser à la poésie, encourager l’écriture de poèmes et susciter la rencontre avec des poètes, est placée sous le signe de « l’Ephémère ». Comme chaque année, Villeneuve-sur-Yonne répond présent à ce rendez-vous devenu incontournable. Du 18 au 22 mars, la ville sera ville de la poésie. Le Centre de Loisirs travaille de concert avec les écoles pour créer des poèmes qui seront affichés dans toute la ville. L’équipe des Chantiers du théâtre enregistre les enfants en train de lire des poèmes qui seront diffusés dans les espaces publics. L’éphémère c’est ce qui ne dure pas : la fragilité de nos certitudes, la fugacité du moment, la transition entre le moment présent et l’instant vécu, l’inflexion entre le ponctuel et la durée – la présence et l’absence, le paradoxe

de la vie devant l’éternel. Comment le dire, l’écrire, le poétiser, l’esthétiser, le rendre durable…C’est une animation participative, alors lancez-vous et envoyez-nous vos écrits afin que nous puissions les diffuser sur les réseaux sociaux.

Villeneuve-sur-Yonne

