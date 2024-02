Printemps des Poètes Vernissage expo « Le Jazz au bout des doigts » SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, samedi 9 mars 2024.

16h | Maison du Patrimoine

• Vernissage de l’exposition de Sophie Le Roux Le jazz au bout des doigts

Sophie Le Roux a débuté dans les clubs de jazz parisiens. C’est au Petit Journal et au New Morning, que, montrant ses images à Claude Nougaro, Michel Petrucciani, Henri Salvador ou Stéphane Grappelli, elle découvre comment partager son amour de l’image avec les artistes qu’elle photographie… Avec Le jazz au bout des doigts Sophie Le Roux focalise son regard singulier sur les mains des musiciens, mettant à nu ces travailleuses, dévoilant leur anatomie fissurée, leurs attitudes et les ornements dont elles se parent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

