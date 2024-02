Printemps des poètes, Veillée Ephémères-Poétiques-Florilèges Salle des fêtes Crépand, dimanche 10 mars 2024.

C’est le printemps, le printemps des poètes!

Sur le thème de la grâce

On t’invite à une soirée, pour échanger ensemble sur nos coups de cœur poétiques.

Pour l’occasions, les BouCrés te proposeront une veillée aux doux nom de « Éphémères Poétiques Florilèges ».

Moment délicatement mené par Nathalie Guéraud , comédienne et Isabelle François, musicienne.

Tu peux simplement écouter et profiter ou aussi nous offrir le plaisir de ton intervention

en lisant un des textes mis à disposition,

en partageant tes textes, connus ou personnels,

tes chansons,

tes musiques,

tes danses,…

??Temps d’échange après l’animation

??Buvette

??Tablée conviviale pour les agapes partagées

?? À la salle des fêtes du village

?? Dimanche 10 mars à 17h

?? Entrée au prix libre et conscient

?? Tous les bénéfices seront redistribués à l’association et aux artistes 0 0 EUR.

Salle des fêtes Place de la République

Crépand 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bougeonscrepand@gmail.com

