PRINTEMPS DES POETES Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

PRINTEMPS DES POETES Théâtre du Puits Manu,Beaugency, 20 mars 2022, Beaugency. PRINTEMPS DES POETES

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le dimanche 20 mars à 20:30

Lectures de poèmes par les Dirliramateurs, lecteurs amateurs de la compagnie les fous de bassan !

Entrée libre

PRINTEMPS DES POETES Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency , Mail Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T20:30:00 2022-03-20T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu,Beaugency Adresse Beaugency , Mail Ville Beaugency lieuville Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Departement Loiret

Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/