Printemps des Poètes Tarascon, 10 mars 2022, Tarascon.

Printemps des Poètes Le Panoramique Avenue de la République Tarascon

2022-03-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-28 17:00:00 17:00:00 Le Panoramique Avenue de la République

Tarascon Bouches-du-Rhône

Cette année à Tarascon à l’occasion du Printemps des Poètes, les artistes du collectif Chemin de Sèves, Donatien Garnier/ poète, Sabrina Martinez/photographe, José Le Piez/sculpteur de sons – reviennent en résidence sur la commune du 8 au 18 mars. Ils parcourent le territoire à la rencontre des habitants et tissent un projet poétique et pluridisciplinaire autour des arbres remarquables.



Jeudi 10 mars



Au Panoramique à 18h chaque artiste présente son travail individuel.



Mercredi 16 mars



À la Librairie Lettres vives de 17h à 20h



L’écrivain Donatien Garnier vous propose un atelier inspiré par la cartographie chantée des aborigènes d’Australie.

Cet atelier est conçu en trois volets (jus, empreintes et vibrations) reprenant le processus et le calendrier de création (mars / juin /septembre ) du Chemin de sèves.

Jus, le premier volet, le premier atelier, investira l’itinéraire géographique comme espace d’écriture et abordera les questions des matériaux d’écriture (souvenirs, documents, témoignages…) et de leur montagne



Samedi 19 mars de 10 h à 16h – Départ 10h30



Sortie de résidence “Le cortège utopique” temps festif et itinérant du projet Chemin de sèves.(pique-nique à prévoir). Rendez-vous 10h devant le chantier de la future médiathèque.

Le Panoramique Avenue de la République Tarascon

