Printemps des poètes: Tancarville Brive-la-Gaillarde, samedi 9 mars 2024.

Venez retrouver Sébastien Hoffmann, l’artiste invité pour l’ouverture du Printemps des poètes, sur différents sites de la ville.

Tancarville 256Sébastien Hoffmann est poète public. Il écrit sur le vif, à la demande des passants de courts poèmes qu’il tape à la machine sur papier kraft. Et les personnes quittent l’endroit, avec dans leur panier, cabas ou escarcelle, un poème tout frais.

« Tancarville, c’est le nom de ma table de travail. Des poèmes à la demande sur mon étendoir à linge de marchés en festivals, de cafés en librairies, donnez-moi 3 mots (ou 3 fois plus) et je vous écris votre poème du jour. »

Sébastien Hoffmann installe son tancarville samedi 9 mars :

9h45-10h45 La Guierle, Halle Brassens

11h-12h place Charles de Gaulle, face médiathèque

12h15-13h Halle gaillarde .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:45:00

fin : 2024-03-09 13:00:00

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

