Printemps des poètes sur l’exposition « Chana Orloff. Sculpter l’époque » Musée Zadkine Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 17h00 à 17h20

de 16h00 à 16h20

de 15h00 à 15h20

.Tout public. gratuit

Attention le billet cette activité n’inclut pas une visite de l’exposition « Chana Orloff. Sculpter l’époque »

Le comédien Grégoire Leprince-Ringuet interprète la prose d’Ary Justman et de ses contemporains

À l’occasion du Printemps des Poètes, le comédien Grégoire Leprince-Ringuet interprète la prose d’Ary Justman, écrivain et poète polonais, époux de Chana Orloff et de leurs contemporains. La lecture s’achèvera par quelques poèmes inédits composés par le comédien et extraits de son recueil de poésie.

Durée : 20 min

Tous publics

Gratuit. Sur réservation.

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006

Contact : https://www.zadkine.paris.fr/fr/activites/printemps-des-poetes-exposition-chana-orloff +33155427720 zadkine.reservations@paris.fr

