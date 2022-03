Printemps des poètes: spectacles poétiques Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Espace Simone Signoret, le mardi 22 mars à 18:00

**Spectacles poétiques présenté par l’école primaire Léon Blum et le collège Jean Zay** Wahid Chakib (mise en scène), Azzah Sawah (chorégraphie)

Entrée libre sur présentation d’un passe vaccinal valide

Découvrez les restituions des scolaires présentées en spectacles poétiques. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T20:00:00

