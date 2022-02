Printemps des poètes – Spectacle « Les dessous de la langue » – Maison Jacques Prévert La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Printemps des poètes – Spectacle « Les dessous de la langue » – Maison Jacques Prévert La Hague, 6 mars 2022, La Hague. Printemps des poètes – Spectacle « Les dessous de la langue » – Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

2022-03-06 – 2022-03-06 Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val

La Hague Manche Deux spécialistes de la langue sont invités à communiquer leur savoir… mais la conférence dérape. Les livres s’écroulent, les mots s’emballent. Les craies et tableaux s’emmêlent. L’un des conférenciers se retrouve avec du scotch sur la bouche, l’autre mange les pages du dictionnaire ! En bref, une conférence loufoque menée par deux fous furieux à la langue bien pendue. Deux spécialistes de la langue sont invités à communiquer leur savoir… mais la conférence dérape. Les livres s’écroulent, les mots s’emballent. Les craies et tableaux s’emmêlent. L’un des conférenciers se retrouve avec du scotch sur la bouche,… musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-animations-N.aspx Deux spécialistes de la langue sont invités à communiquer leur savoir… mais la conférence dérape. Les livres s’écroulent, les mots s’emballent. Les craies et tableaux s’emmêlent. L’un des conférenciers se retrouve avec du scotch sur la bouche, l’autre mange les pages du dictionnaire ! En bref, une conférence loufoque menée par deux fous furieux à la langue bien pendue. Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val Ville La Hague lieuville Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Printemps des poètes – Spectacle « Les dessous de la langue » – Maison Jacques Prévert La Hague 2022-03-06 was last modified: by Printemps des poètes – Spectacle « Les dessous de la langue » – Maison Jacques Prévert La Hague La Hague 6 mars 2022 La Hague manche

La Hague Manche