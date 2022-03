Printemps des Poètes: Sélection de jeux de société pour jouer sur place Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Printemps des Poètes: Sélection de jeux de société pour jouer sur place Issoire, 12 mars 2022, Issoire. Parvis raoul Ollier Médiathèque René-Char Issoire

2022-03-12 – 2022-03-19

Issoire Puy-de-Dôme Le poète est joueur, et inversement ! Venez découvrir une sélection de jeux de société pour vous amuser avec les mots et les images, arpenter les rêves et décrocher la lune ! Jeux en libre accès à la médiathèque pour tout public. Parvis raoul Ollier Médiathèque René-Char Issoire

