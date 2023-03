Printemps des Poètes Salle A Noste Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Landes EUR Les oeuvres exposées seront sur le thème »Frontières » : poésies, illustrations, peintures, et des ateliers que les animateurs adaptent au public (enfants, adultes). Parmi les ateliers, l’un sera d’Arts Plastiques, les autres de science : la peau et le toucher, le sol et ses habitants, la défense de leur territoire par les oiseaux,

un jeu sur l'infiniment petit (jeu pour les plus de 6 ans) Toute personne qui le désire peut envoyer son oeuvre avant le 6 mars à l'Office de Tourisme de Soustons ou sur cie.sciencesetarts@orange.fr

Le thème 2023 est : Frontières.

Toute personne qui le désire peut envoyer son oeuvre avant le 6 mars à l'Office de Tourisme de Soustons ou par mail

