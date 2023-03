Printemps des poètes Rue du Chateau Bissy-sur-Fley Catégories d’Évènement: Bissy-sur-Fley

Printemps des poètes Château Pontus de Tyard Rue du Chateau Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

2023-03-18 – 2023-03-19

Rue du Chateau Château Pontus de Tyard

Bissy-sur-Fley

Saône-et-Loire Le 22ème printemps des poètes aura de nouveau lieu au château Pontus de Tyard de Bissy sur Fley.

Une dizaine de comédiens amateurs de la région ont travaillé cet hiver sur la mise de scène de textes et poèmes sur le thème national : « Frontières ».

Le spectacle aura lieu au château et un moment convivial suivra dans la salle basse chauffée.

