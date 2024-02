Printemps des poètes Rodolphe Burger en solo Pôle Culturel & Associatif l’Amérance Cancale, samedi 23 mars 2024.

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2024, l’Amérance donne carte blanche à Rodolphe Burger !

Fondateur du groupe de rock français, Kat Onoma (1980-2004). Compositeur, musicien ou producteur pour Alain Bashung. Françoise Hardy ou Jacques Higelin. Rodolphe Burger, chanteur et guitariste, développe depuis plus de 30 ans une carrière des plus originales à travers son label Dernière Bande. Il s’est amarré en Bretagne depuis 30 ans et aime dire « Les Alsaciens ont perdu un peu le goût de la blague. J’aime les Bretons parce qu’ils arrivent à se chambrer! »

Il est également le fondateur du festival C’est Dans La Vallée , à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace.

Billetterie disponible au Bureau d’Information de Cancale .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Pôle Culturel & Associatif l’Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar

Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne

