Dans le cadre du printemps des poètes, le poète Falmarès est l’invité de la Virgule Poétique, en direct sur Radio Grand Lieu et en présence du public le vendredi 10 mars à 19h19.Un stand Librairie “Au Phil des Mots” sera proposé avec la vente des œuvres et dédicaces de l’artiste. _________________________________________________________________ En savoir plus sur Falmarès Falmarès est un poète qui, bien que très jeune, a déjà été publié dans de nombreuses revues de poésie, et c’est à Nantes, après un très long voyage plein de dangers, qu’il publie son premier recueil. Ses poèmes chantent ses deux pays : Sa Guinée natale et la France, sa terre d’asile, dans une écriture riche de mots rares, d’associations inattendues et d’ellipses grammaticales.Il écrit une poésie de l’éloge, de la célébration de la vie. Il puise son énergie vitale dans la langue française, dans le flamboiement des mots : Tout vibre dans une sorte d’émerveillement et de reconnaissance d’être au monde. ______________________________________________________________________________________________________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Vendredi 10 mars19h19Tout publicPrix libre et conscientGrand Lieu du Conte



