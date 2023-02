Printemps des poètes : Rencontre publique avec l’artiste poète / slameur Avril Sauvage suivi d’un spectacle à 20h30, 3 mars 2023, .

2023-03-03

Horaire : 19:19

Gratuit : non Tout public

Dans le cadre du printemps des poètes, Avril Sauvage est l’invité de l’Émission Impossible, en direct sur Radio Grand Lieu et en présence du public le vendredi 3 mars à 19h19.Un stand Librairie “Au Phil des Mots” sera proposé avec la vente des œuvres et dédicaces de l’artiste. À 20h30, cet auteur vous présentera son spectacle “Poète de Papier”. Il retracera son parcours poétique à travers ses livres, au fil du Slam, de l’écriture, des rencontres et de la Loire. En savoir plus sur Avril Sauvage. Avril Sauvage, slameur surdoué, écrit une poésie sensible, fraternelle, engagée. Il participe à de nombreux projets auprès des enfants, collégiens, lycéens, retraités ou jeunes en échec scolaire. Grand voyageur, il écrit, publie beaucoup, essaime son slam poétique tout autour du Monde et l’Aventure est devenue musicale avec deux trios poésie/slam : Le Grand Orchestre d’Alphonse Sauvage et Osabaz 842. Sa mission : sauver le monde… Avec un poème ? ______________________________________________________________________________________________________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Vendredi 3 mars19h19 pour l’Émission impossible20h30 pour le spectacle « Poète de papier »Tout publicPrix libre et conscientGrand Lieu du Conte



07 67 33 85 19