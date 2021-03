Printemps des poètes, 13 mars 2021-13 mars 2021, Plestin-les-Grèves.

Printemps des poètes 2021-03-13 – 2021-03-29

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

Les 113 poèmes reçus par la Médiathèque, et venant de la France entière, vont bientôt fleurir un peu partout dans la ville de Plestin grâce, notamment, aux panneaux rouges (une couleur qui les rassemble) prêtés par l’association du Don de sang, et à ceux réalisés par les Services techniques dans le parc d’An Dour Meur.

Les membres du jury se réuniront exceptionnellement en visioconférence. Les lauréats du concours seront informés dès que le jury aura fait son choix.

Celui-ci est présidé de nouveau par Clotilde de Brito, poétesse performeuse et comédienne.

Avec le Printemps des Poètes, laissez-vous envahir par la poésie et le désir !

En marge…

La Médiathèque met en avant son fonds sur le thème du Désir.

Clotilde de Brito interviendra ce mois-ci avec les élèves du Collège ainsi qu’au sein des écoles de Plestin et Saint Michel en Grève. Pour terminer avec un spectacle de poésie et danse spécialement conçu pour cet événement.

+33 2 96 35 06 28

