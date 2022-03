PRINTEMPS DES POÈTES Orée d’Anjou, 27 mars 2022, Orée d'Anjou.

1 Rue Pierre de Ronsard Orée d'Anjou

2022-03-27 – 2022-03-27 LIRE 1 Rue Pierre de Ronsard

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Le musée Joachim Du Bellay de Liré fêtera le Printemps des poètes. Retrouvez un programme 100% poétique, ouvert à tous et gratuit.

Tout au long de l’après-midi, vous pourrez vous initier à la calligraphie à la plume d’oie et à l’écriture de calligrammes.

Profitez-en pour vous plonger dans la vie du poète Joachim du Bellay en visitant le musée. Des versions numériques pour petits et grands sont accessibles avec prêt de tablettes.

Un Quizz sur la vie du poète pour petits et grands vous sera proposé afin de gagner des lots (2 entrées gratuites au musée, 1 place pour un atelier créatif, 1 kit de calligraphie).

Enfin, à partir de 16h, le poète slameur Raphaël Reuche vous proposera son spectacle « Rue des astres ». À partir de 12 ans.

Participez au Printemps des Poètes au Musée Joachim Du Bellay à Liré.

museedubellay@oreedanjou.fr +33 2 40 09 04 13 http://www.museejoachimdubellay.com/

LIRE 1 Rue Pierre de Ronsard Orée d’Anjou

