Printemps des Poètes Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Printemps des Poètes Oloron-Sainte-Marie, 26 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie. Printemps des Poètes Ferme Borderouge 29 Avenue de Lasseube Oloron-Sainte-Marie

2022-03-26 – 2022-03-26 Ferme Borderouge 29 Avenue de Lasseube

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Lectures de textes éphémères par l’association Livres Sans Frontières. Lectures de textes éphémères par l’association Livres Sans Frontières. Lectures de textes éphémères par l’association Livres Sans Frontières. Ferme Borderouge 29 Avenue de Lasseube Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Ferme Borderouge 29 Avenue de Lasseube Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Ferme Borderouge 29 Avenue de Lasseube Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Printemps des Poètes Oloron-Sainte-Marie 2022-03-26 was last modified: by Printemps des Poètes Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 26 mars 2022 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques