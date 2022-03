Printemps des Poètes Oloron-Sainte-Marie, 19 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Printemps des Poètes Salle du Bel Automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie

2022-03-19 16:30:00 – 2022-03-19 21:30:00 Salle du Bel Automne Avenue Sadi Carnot

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Animations avec au programme :

16h30 : atelier slam animé par Pau et Cie. Tout public.

19h30 : scène ouverte : restitution de l’atelier slam, prestation du collectif Pau et Cie, lecture de poèmes et haïkus avec Livres sans Frontières.

20h30 : “Lettres à TU”, spectacle musical par Salomon Bissiau, chanteur, compositeur, interprête, accompagné de Blanche, danseuse.

Animations avec au programme :

16h30 : atelier slam animé par Pau et Cie. Tout public.

19h30 : scène ouverte : restitution de l’atelier slam, prestation du collectif Pau et Cie, lecture de poèmes et haïkus avec Livres sans Frontières.

20h30 : “Lettres à TU”, spectacle musical par Salomon Bissiau, chanteur, compositeur, interprête, accompagné de Blanche, danseuse.

Animations avec au programme :

16h30 : atelier slam animé par Pau et Cie. Tout public.

19h30 : scène ouverte : restitution de l’atelier slam, prestation du collectif Pau et Cie, lecture de poèmes et haïkus avec Livres sans Frontières.

20h30 : “Lettres à TU”, spectacle musical par Salomon Bissiau, chanteur, compositeur, interprête, accompagné de Blanche, danseuse.

Salle du Bel Automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-03-09 par