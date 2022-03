Printemps des poètes Oh Croco : Elsa et Louis Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Printemps des poètes Oh Croco : Elsa et Louis Val-de-Scie, 18 mars 2022, Val-de-Scie. Printemps des poètes Oh Croco : Elsa et Louis Val-de-Scie

2022-03-18 – 2022-03-18

Val-de-Scie Seine-Maritime Elsa et Louis vous attendent Oh Croco à Auffay pour un spectacle à l’occasion du Printemps des poètes ! RDV à 21h. Elsa et Louis vous attendent Oh Croco à Auffay pour un spectacle à l’occasion du Printemps des poètes ! RDV à 21h. croco76@orange.fr +33 2 32 19 88 03 Elsa et Louis vous attendent Oh Croco à Auffay pour un spectacle à l’occasion du Printemps des poètes ! RDV à 21h. Val-de-Scie

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Ville Val-de-Scie lieuville Val-de-Scie Departement Seine-Maritime

Printemps des poètes Oh Croco : Elsa et Louis Val-de-Scie 2022-03-18 was last modified: by Printemps des poètes Oh Croco : Elsa et Louis Val-de-Scie Val-de-Scie 18 mars 2022 seine-maritime Val-de-Scie

Val-de-Scie Seine-Maritime