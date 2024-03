Printemps des Poètes Plusieurs lieux en ville Montceau-les-Mines, samedi 9 mars 2024.

Instant de grâce, par la Cie À l’envers de soi

Spectacle samedi 9 mars à 16h, Grande Galerie de l’Embarcadère

La Cie À l’envers de soi ouvre le Printemps des Poètes au sein de l’exposition Mémoires/Miroirs de Nicole

Pernette. L’instant présent, l’instant d’un regard, l’instant figé, l’instant de grâce et l’élégance du mouvement. Quand la peinture, les mots, les sons et le mouvement se marient au service de la Grâce… Alors la peinture trouve une voix (une voie, aussi) pour dire ce qu’elle pense et elle devient éloquente et élégante.

Le Cri Offrande à Camille Claudel, par la Cie À l’envers de soi

Spectacle vendredi 15 mars à 20h30 (à 14h30 pour les scolaires),

Auditorium des Ateliers du Jour

Une comédienne seule en scène, une présence, Camille raconte, mais Camille Claudel est là avec nous, avec sa terre, son frère, sa mère, son père, Rodin… Mais elle est seule, toute seule à se demander pourquoi elle a peur, elle a froid, elle a faim. Camille est seule face à nous, elle nous crie ce désespoir qui passionne encore et toujours.

Pendant la période du Printemps des Poètes, la Médiathèque met à disposition une sélection de livres, CD et jeux en lien avec le thème de La Grâce. N’hésitez pas à aller les découvrir. Vous pourrez également admirer les œuvres éphémères réalisées spécialement sur les baies vitrées des Ateliers du Jour.

DÉCOUVERTES

Renseignements :

mediatheque@montceaulesmines.fr

03 85 57 27 92

Entrée gratuite

Sport et littérature exposition

Du 6 au 27 mars | Médiathèque (aux horaires d’ouverture)

Quand le sport rencontre l’écriture ! Une exposition qui mêle

images de sport et textes de grands écrivains. EUR.

Plusieurs lieux en ville Embarcadère, Ateliers du Jour, médiathèque

Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@montceaulesmines.fr

