Printemps des poètes Montbazon, lundi 1 janvier 2024.

Printemps des poètes Montbazon Indre-et-Loire

La Commune de Montbazon organise un concours de poésie gratuit, ouvert à toutes et à tous, élèves des établissements scolaires élémentaires (CM1-CM2) et secondaires (collèges et lycées), ainsi qu’aux adultes et professionnels dans le cadre de l’initiative nationale « Printemps des Poètes ». Chaque participant pourra présenter une œuvre par catégorie. Les prix (mention adulte et enfant). Classique et Poésie libre. Les textes peuvent être envoyés jusqu’au 29 février 2024 inclus. Le jury est composé d’élus et de citoyens. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-02-29

Place André Delaunay

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@ville-montbazon.fr

L’événement Printemps des poètes Montbazon a été mis à jour le 2024-02-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme