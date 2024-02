PRINTEMPS DES POETES Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 9 mars 2024.

PRINTEMPS DES POETES Du 9 au 25 mars, le Printemps des poètes sera célébré partout en France et à l’étranger. Fêtons ensemble la poésie et les mots sur le thème de “La Grâce” ! 9 – 24 mars Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T06:00:00+01:00 – 2024-03-09T08:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T06:00:00+01:00 – 2024-03-24T08:00:00+01:00

Aux quatre coins de la métropole profitez de nombreuses animations : rencontres, ateliers d’écriture, lectures, spectacles… Retrouvez toute la programmation sur le site.

Avec la Bibliothèque de Toulouse (les médiathèques Côte Pavée, Grand M, des Izards, José Cabanis, Saint-Cyprien, des Pradettes, la Bibliothèque Duranti) ; les médiathèques de Cugnaux, Daniel Briand de Drémil-Lafage, Seilh et Tournefeuille, et la Bibliothèque de Gagnac-sur-Garonne ; La Cave Po’ et la Salle Nougaro ; Le Café associatif de Fonbauzard.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Temps fort Tout public