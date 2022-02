Printemps des poètes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

24e édition du Printemps des poètes, sur le thème de l'éphémère, du 12 au 28 mars 2022 Toutes les infos sur www.printempsdespoetes.com Il est temps de sonder à nouveau L'Éphémère. De ne pas attendre à demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences.

