PRINTEMPS DES POETES Lunel, vendredi 15 mars 2024.

25ème Printemps des poètes Lunel Espace Castel Vendredi 15 et Samedi 16 Mars

Pour le 25ᵉ̀ᵐᵉ anniversaire du Printemps des poètes, la Ville de Lunel propose une programmation qui célèbre la poésie sous toutes ses formes et met en avant sa vitalité et son inventivité.

Exposition Vernissage à 18 h 30

Projet photographique sur le thème de la représentation sociale, réalisé par des jeunes de la Mission Locale Petite Camargue Héraultaise. Dualité entre ce que je montre et ce que je ne montre pas…

Concert 19 h 30

À travers des paroles sincères et des mélodies envoûtantes, Ekoms

partage les nuances subtiles de l’amour, naviguant entre la passion

ardente et les échos doux de la nostalgie. Son style unique, à la croisée des genres, crée une expérience immersive où chaque note

devient une invitation à plonger dans les profondeurs des émotions.

DJ Set de Whoiscesar

1ᵉ̀ʳᵉ partie Max Crimson

Après-midi poétique 14 h

L’association Accueil des Villes Françaises de Lunel organise en partenariat avec la Ville de Lunel un après-midi poétique, avec la participation de personnes s’adonnant à la poésie à Lunel et dans ses alentours, ainsi que celle d’adhérents de l’association, pour des lecture de poèmes de leur choix ou de textes de leur composition, en français ou en langue étrangère. L’Ecole de musique de Lunel animera musicalement la manifestation.

Poésie à deux voix 15 h 30

Pour sa 10ᵉ̀ᵐᵉ édition, Martine Biard a invité Alain Igonet, musicien, metteur en scène, écrivain et actuel directeur de la maison de la poésie du Figuier pourpre d’Avignon, qui interviendra sur le thème du Printemps des poètes 2024, ̂ .

Des frontières et des femmes 17 h 30

Lectures musicales de récits du livre ̀

de Manuela Parra Éditions Chèvre-feuille étoilée. Ce récital, livre des témoignages bouleversants de femmes, qui adolescentes ou enfants ont dû traverser les frontières pour fuir la guerre, le fascisme et la répression.

Lectures Manuela Parra, autrice / Alexandre Pratlong, Comédien / Zïa Pratlong, comédienne.

Musique création Ihab Radwan Oud classique / Baptiste Gélineau saxophone

Espace Castel, entrée libre et gratuite.

+ d’infos 04 67 87 83 94 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-16

173 Rue Marx Dormoy

Lunel 34400 Hérault Occitanie

