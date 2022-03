Printemps des poètes : littérature et musique Le Bugue, 18 mars 2022, Le Bugue.

Printemps des poètes : littérature et musique

2022-03-18 – 2022-03-18 Salle Jean Orieux Rue du Jardin Public

Le Bugue Dordogne

Dans le cadre du printemps des poètes 2022, l’association Lire et écrire au Bugue invite l’Académie des lettres et des Arts du Périgord (ALAP) à une lecture musicale en compagnie de six de ses membres, Catherine Alcovert, Isabelle Artiges, Jean Bonnefon, Bertran Borie, Virginie Jouany et Michel Testut.

Les textes seront entrecoupés par la vois chaude et la guitare de Jean Bonnefon.

+33 6 73 95 29 51

