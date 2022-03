Printemps des poètes : l’Ephémère Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Printemps des poètes : l’Ephémère Lons-le-Saunier, 26 mars 2022, Lons-le-Saunier. Printemps des poètes : l’Ephémère Médiathèque 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

2022-03-26 – 2022-03-26 Médiathèque 7 Rue des Cordeliers

Lons-le-Saunier Jura EUR Un mot, 1 voyelle… voyagez en vers à travers les beautés de l’Ephémère dans le cadre du 24ème Printemps des Poètes.

Au programme, à 10h30, déambulations poétiques et à 16h30, lectures poétiques et musicales – par Marie-Christine de Launey. Entrée libre. Un mot, 1 voyelle… voyagez en vers à travers les beautés de l’Ephémère dans le cadre du 24ème Printemps des Poètes.

Au programme, à 10h30, déambulations poétiques et à 16h30, lectures poétiques et musicales – par Marie-Christine de Launey. Entrée libre. Médiathèque 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Médiathèque 7 Rue des Cordeliers Ville Lons-le-Saunier lieuville Médiathèque 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Printemps des poètes : l’Ephémère Lons-le-Saunier 2022-03-26 was last modified: by Printemps des poètes : l’Ephémère Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 26 mars 2022 Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura