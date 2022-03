Printemps des Poètes “L’éphémère” Garlin, 19 mars 2022, Garlin.

Printemps des Poètes “L’éphémère” cours de la République Halle Garlin

2022-03-19 11:00:00 – 2022-03-19 cours de la République Halle

Garlin Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Lectures de Poèmes par le groupe “A vive voix” du FAR de Garlin.

Il est temps de sonder à nouveau L’Éphémère. De ne pas attendre à demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences.

+33 5 59 21 42 25

