Printemps des poètes – L’éphémère médiathèque Le Traict d’encre du 1er au 31 mars Exposition Exposition d’une collection de livres d’artistes et de livres pliages Les livres exposés sont le fruit du travail de Ghislaine Lejard, artiste, poétesse et collagiste nantaise, seule ou en collaboration avec des poètes et écrivains. samedi 5 mars – de 17 h 00 à 18 h 00 Découverte de l’exposition avec l’artiste Découverte de l’exposition de livres d’artistes et de livres pliages avec Ghislaine Lejard. Sur inscription. samedi 12 mars – de 17 h 30 à 19 h 00 Rencontres poétiques Venez écouter des lectures à voix haute des textes des poètes et artistes François Teyssandier et Françoise Pelherbe. Ces lectures seront suivies d’un moment d’échange avec le public. * * * Public ado/adulte, sur inscription (20 places). samedi 26 mars – de 10 h 30 à 12 h 30 Atelier collage Animé par la collagiste et artiste Ghislaine Lejard. Le collage est une poésie qui s’émancipe des mots, en ce printemps des poètes 2022, nous chercherons lors de l’atelier à faire naître des collages qui seront poésie en dehors des mots. Au regard de ces collages des mots naîtront lors de l’atelier d’écriture pour une poésie croisée. * * * Public ado/adulte (dès 12 ans), sur inscription (10 places). samedi 26 mars – de 15 h 00 à 17 h 00 Atelier d’écriture Animé par l’auteure Marie B. Guérin. En ce mois de mars 2022, vous explorerez la poésie autour de la thématique de l’éphémère. À partir des collages réalisés lors de l’atelier de la collagiste Ghislaine Lejard, Marie B. vous accompagnera dans l’écriture de textes poétiques. * * * Public ado/adulte (dès 14 ans), sur inscription (10 places). du samedi 26 mars au samedi 10 avril Exposition Exposition des collages et textes réalisés durant le printemps des poètes. Renseigements et réservation au 02 28 56 79 32

5,rue de la Duchesse Anne Médiathèque 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



