Printemps des poètes lecture misicale et atelier origami Médiathèque Lalinde, mercredi 20 mars 2024.

Printemps des poètes lecture misicale et atelier origami Médiathèque Lalinde Dordogne

La médiathèque de Lalinde et l’AJMR collaborent pour le Printemps des Poètes 2024 portant sur le thème de la grâce.

Les enfants qui participent à l’atelier d’art animé par Zigou à l’AJMR ont écrit et illustré l’album La merveilleuse histoire de Miles .

Ils vous proposent de découvrir gratuitement leur travail collectif à la médiathèque de Lalinde grâce à une lecture de l’album accompagnée d’intermèdes musicaux joués par les jeunes musiciens de l’AJMR et un atelier cygne en origami à la suite de la lecture (dès 6 ans). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20 16:00:00

Médiathèque 37 avenue du Général Leclerc

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediatheque@ville-lalinde.fr

L’événement Printemps des poètes lecture misicale et atelier origami Lalinde a été mis à jour le 2024-02-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides