Printemps des poètes – Lecture « 48 fois la mer » par Marc Roger – Maison Jacques Prévert La Hague, 1 avril 2023, La Hague La Hague.

Printemps des poètes – Lecture « 48 fois la mer » par Marc Roger – Maison Jacques Prévert

3 Hameau du Val Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague Manche Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val

2023-04-01 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-01

Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val

La Hague

Manche

La Hague

Marc Roger vous embarque dans une lecture sur le monde marin et balnéaire. Ses richesses, ses beautés, ses périls et ses enjeux écologiques seront évoqués à travers une sélection d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui… sans oublier Jacques Prévert.

Sur réservation.

Marc Roger vous embarque dans une lecture sur le monde marin et balnéaire. Ses richesses, ses beautés, ses périls et ses enjeux écologiques seront évoqués à travers une sélection d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui… sans oublier Jacques Prévert.

Sur réservation.

musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-animations-N.aspx

Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

dernière mise à jour : 2023-01-14 par