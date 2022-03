Printemps des Poètes : Le Temps de l’Ephémère Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Dans le cadre du Printemps des Poètes, déambulation poétique sur les remparts de Saint-Malo, sur une idée d’Anne Bihoreau. Départ à 15h de la porte Saint-Vincent ; vers 16h, halte à la Maison du Québec Vous êtes invités à venir écouter la voix des poètes. Cette déambulation se déroulera en trois temps :

– Ephémère du Vivant

– Ephémère de l’Estran

