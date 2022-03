PRINTEMPS DES POÈTES La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

PRINTEMPS DES POÈTES Bibliothèque municipale de La Flèche 4 Rue Fernand Guillot La Flèche

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-26

La Flèche Sarthe La Flèche Les poèmes lus seront disponibles sur le site internet de la bibliothèque pendant toute la durée de l’événement. Lectures de poèmes à la bibliothèque municipale dans le cadre du Printemps des poètes, du 12 au 26 mars (sauf le jeudi) par le club poésie, sur le thème “L’éphémère”. http://www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr/ Les poèmes lus seront disponibles sur le site internet de la bibliothèque pendant toute la durée de l’événement. Bibliothèque municipale de La Flèche 4 Rue Fernand Guillot La Flèche

